"Ślub od pierwszego wejrzenia": Przemek szczęśliwie zakochany. Pokazał swoją dziewczynę

Według uczestniczki Przemek nie spełniał jej oczekiwań, nie cieszył się z jej pomysłów wspólnego siedzenia w domu i co najgorsze, bo o to rozpętała się swego czasu awantura, nie rozumiał jej ogromnej miłości do psa. Justyna uwielbiała się za to kłócić, odtrącać amory (bo od trzymania się za ręce pocą się dłonie), stawiać na swoim i zdradzać największe sekrety małżonka ("on nigdy nie powie przed kamerami, że ma 200 zł na koncie pod koniec miesiąca").