Przemek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nadal ukrywa dziewczynę. Pokazał, jak spędzili weekend

- Ten rollercoaster był, bo było super, czasami był dzień gorszy... Pojechaliśmy razem, spotkaliśmy się w dwie rodziny, to był bardzo dobrze spędzony czas, byliśmy bardzo dobrze ugoszczeni. (...) Poczułem coś do Justyny. Nie wiem, co to było, na pewno takie zauroczenie. Starałem się, chciałem, żeby to wyszło. Dużo też poświęcałem, co tydzień przyjeżdżałem do Warszawy, Justyna do Poznania za bardzo nie przyjeżdżała - tłumaczył potem przed kamerami.