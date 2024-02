Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" broni męża. Zaczęli wyjeżdżać osobno

Do sprawy postanowiła odnieść się też Aneta. "A propos, jak to czemu? Pisane jest w setkach komentarzy, że mała bierze leki, sterydy i wiele, wiele innych, przez co odporność jest równa zeru, wiadomo. Żeby wróciła do domu, musieliśmy zabrać Miesia ze żłobka i mocno się pilnować, żeby na razie nikt prócz najbliższych (ewentualnie) nas nie odwiedzał, a rodzina - jeśli są na 200 proc. zdrowi. Mała ma unikać póki co skupisk ludzi, nawet do przychodni wchodzimy na szybko, jak jest już nasza kolej, bo jeśli by coś złapała... Dla niej to może być coś strasznego" - wyjaśniła.