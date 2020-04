"Ślub od pierwszego wejrzenia": pary zaczęły się docierać. Pojawiły się pierwsze rozterki

- Czekam na jej wyjazd, ale tylko dlatego, bo czekam, że poczuje tęsknotę za nią. To będzie już pierwszy znak, do tego, że rzeczywiście coś do siebie czujemy – przyznał przed kamerami Wojtek.

Agnieszka udała się do rodziców. Przyznała, że świeżo poślubiony mąż zdążył już się za nią stęsknić i wykazać troskę – dzwonił do niej kilka razy. Stwierdziła jednak, że odpoczynek jest jej potrzebny. - Myślę, że przyda nam się oddech od siebie. To jest kilkanaście dni, kiedy jesteśmy ze sobą non-stop no i teraz wracamy do siebie i zobaczymy. Musimy też obydwoje mieć chwilę dla siebie, żeby móc przemyśleć, przeanalizować, co się wydarzyło. Tak w samotności – mówiła.