"Ślub od pierwszego wejrzenia". Pan młody nie mógł powstrzymać śmiechu. "Zapytałam go, czy czegoś nie palił"

- Zaskoczyło mnie, że on się tak śmieje. Lubię to, że jest wesoły, podoba mi się to, ale czasami nie wiedziałam, z czego on się śmieje. Później zrozumiałam, że on się tak chichra ze stresu, nawet go zapytałam, czy czegoś nie palił przed ślubem - przyznała później Marta.