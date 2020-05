"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia i Łukasz zablokowali profile w sieci

Łukaszowi z kolei trudno otworzyć się przed Oliwią. To potęguje problemy w ich relacji. Czy uda im się przetrwać? To pytanie zadają sobie wszyscy fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W show Oliwia zasłynęła jako osoba dość złośliwa wobec swojego męża, co spotkało się z krytyką widzów.