"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia pokazała synka. Franek rośnie jak na drożdżach

Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta tworzyli jedną z najciekawszych i, w opinii ekspertów i wielu widzów, jedną z najlepiej dobranych par w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Choć uczestnicy od początku sobie dogryzali, zapewniali, że robią to z sympatii, a nieustanne ironiczne komentarze w stronę współmałżonka były jedynie reakcją na nietypową sytuację, w jakieś się znaleźli. Jednocześnie udowadniali, że przypadli sobie do gustu i wspólnie snuli śmiałe plany na przyszłość. Dowodem na to był choćby fakt, że Oliwa zaszła w ciążę po zaledwie czterech miesiącach znajomości z Łukaszem. Oboje nie ukrywali, że choć nie planowali powiększenia rodziny, ucieszyli się na wieść, że zostaną rodzicami.