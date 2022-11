"Ślub od pierwszego wejrzenia". Najpierw obrażał żonę. Później zdradził ją przed kamerami

Polska wersja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to taka uboga krewna swojego odpowiednika z Australii. Wystawne wesela, pełne atrakcji podróże poślubne, zapewnione przez produkcję wspólne mieszkanie, zlokalizowane blisko innych uczestników show. Bohaterowie programu regularnie się spotykają ze sobą, co niesie za sobą niekiedy zaskakujące konsekwencje. U nas jest szaro, buro i podróż poślubna do obozu zagłady.