"Ślub od pierwszego wejrzenia" Australia. Najbardziej niezręczna kolacja w historii programu

Clare poskarżyła się, że jej telewizyjny mąż z nią nie sypia. Jono bronił się, że nie chciał mieć intymnych doświadczeń z kimś, z kim nie wiąże przyszłości. Gdy padło pytanie, jak ważny jest seks w związku, Clare powiedziała, że bardzo, ale trudno o seks, by partner jest nieobecny. Miał to być oczywisty przytyk do jej męża.