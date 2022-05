Co nowożeńcy robią w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym? Taką "rozrywkę" serwuje nam telewizja!

Takiej afery w Eurowizji nie było już dawno - zero punktów od jurorów zza wschodniej granicy wygenerowało aż 56 milionów negatywnych reakcji w polskiej sieci. Za sporą część odpowiadają trolle Putina, ale ludzie faktycznie mogli poczuć się co najmniej zaskoczeni. Z drugiej strony, jak to jest z tą Eurowizją w końcu? Ma być polityczna czy nie? I czy ukraiński numer "Stefanija" naprawdę był najlepszy?