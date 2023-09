"Ślub od pierwszego wejrzenia". Mina pana młodego wiele zdradziła?

W "Ślubie od pierwszego wejrzenia" single zdają się na ekspertki: psycholożki i terapeutki par, by te odnalazły im drugie połówki. Swojego męża czy żonę osoba uczestnicząca w eksperymencie poznaje dopiero w dniu ślubu przed urzędnikiem stanu cywilnego. Nieraz kandydaci na uczestników mają bardzo sprecyzowane wymagania, co do wyglądu potencjalnej partnerki. Tak było w przypadku Adriana z trzeciej edycji show, który powiedział wprost, że chce bardzo atrakcyjną żonę.