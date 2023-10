"Ślub od pierwszego wejrzenia". Mąż nie chce spać z Kingą, wynajął hotel, by mieć gdzie "uciec"

Mężczyzna zdecydował, że przyjedzie do miasta telewizyjnej żony, ale pod warunkiem, że zatrzyma się w hotelu, a nie u niej w mieszkaniu. Kobieta nie przyjęła tego ze zrozumieniem i widać było, że znowu jest na niego zła. Tymczasem już do kamery psycholożka Julitta Dębska tłumaczyła, że Marcin potrzebuje opcji fizycznej ucieczki przed Kingą, by znów móc czuć się bezpiecznie. Czy to wróży jakikolwiek happy end?