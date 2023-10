Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" oceniła ostatni odcinek. "Wielu z nas uległoby emocjom"

"Każdy z nas stosował szantaż emocjonalny - jak chcesz, to powiedz, dobra, nie to nie, u ciebie jestem, ty decydujesz. Każdy z nas był szantażowany emocjonalnie - czy to w związku, czy 'jak będziesz niegrzeczny, to cię tu zostawię' jako dziecko. Oglądam z boku i podziwiam stanowczość i podejście. Wielu z nas uległoby emocjom, poczuciu winy, presji. Będąc 'tą trzecią' w tym, czyli po prostu oglądając, aż sama czuję jak we mnie buzują emocje" - napisała na InstaStories.