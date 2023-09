Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zmieniła się nie do poznania. To prawdziwe czary mary

Przed kamerami TVN Agnieszka poślubiła Kamila. Przeprowadziła się do męża do Włocławka, ale tuż przed Bożym Narodzeniem usłyszała od niego, że uczucie wciąż się w nim nie obudziło i nie ma sensu dalej się ze sobą męczyć. Mieszkali ze sobą jeszcze dwa miesiące, aż wreszcie Agnieszka spakowała walizki i wróciła do Białegostoku. Para rozwiodła się w marcu tego roku.