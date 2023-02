"Ślub od pierwszego wejrzenia": Marta po rozwodzie flirtuje na Tinderze. Po jednej randce miała dość. "Przestraszyłam się"

- Ostatnio byłam na spotkaniu z panem ok. 40-stki. Taki mój typ, bo mi się łysi podobają. Zaczęliśmy rozmawiać, nawet w porządku, miał poukładane w głowie. Dopóki się nie dowiedziałam, że ma kryminalną przeszłość i niedawno wyszedł z więzienia. Jak ja to usłyszałam, to byłam pod wrażeniem, że chciał się tym podzielić. Ale przestraszyłam się i od razu wycofałam z takiej relacji. Może jakbym miała 20 lat, to by mnie to kręciło, bo miałam fazę na bad boyów, umawiałam się z niegrzecznymi chłopcami. Ale teraz mam 30 lat, mam dziecko i nie mogę sobie na takie coś pozwolić. Też go usunęłam z pary, bo nie wiedziałam, jak mam mu to powiedzieć. Obawiałam się jednak tego człowieka, chociaż wcale nie wyglądał na psychola - opowiadała.