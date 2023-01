"Ślub od pierwszego wejrzenia". Martyna jest wściekła. Wstawiła oburzające zdjęcie dziecka i skarży się na hejt

Afera wybuchła po tym, gdy Martyna, mama czteromiesięcznego Frania, wstawiła do mediów społecznościowych zdjęcie synka. Problem polegał na tym, że niemowlak chwilę wcześniej zwymiotował na siebie. "Wczoraj wstawiłam zdjęcie mojego synka, które przyznaję się - było bez sensu. Przemyślałam to i po godzinie już go nie było" - skomentowała całą sytuację na Instagramie.