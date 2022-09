"Ślub od pierwszego wejrzenia": Marta błyskawicznie się przeprowadziła. Urządziła mieszkanie dla siebie i dla męża

Przygotowania do rozpoczęcia nowej drogi życia idą w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" pełną parą. Marta jest już gotowa nie tylko na to, by wyjść za mąż, ale i zamieszkać z mężem, choć nie wie jeszcze, kogo wybrali jej eksperci. Mimo to urządziła już mieszkanie z myślą o nim.