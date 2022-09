"Ślub od pierwszego wejrzenia": Bolesne wyznanie Macieja. Opowiedział o przyczynach rozwodu

W rozpoczętej, ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyszedł czas na wybory ślubnych strojów uczestników. Trzy przyszłe panny młode i trzech panów starali się znaleźć wymarzone stylizacje na wyjątkowe okazje. Co ciekawe, to panie potrafiły zdecydowanie szybciej wskazać odpowiednią suknię. Panowie za to próbowali znaleźć efektowne garnitury, by wywrzeć jak najlepsze wrażenie na przyszłej żonie.