"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marek zaszalał dla Kornelii. W komentarzach zawrzało

Marek i Kornelia byli uczestnikami ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Po programie postanowili iść razem przez życie i póki co wszystko układa się po ich myśli. Ostatnio Marek pod pozorem walentynkowej sesji zdjęciowej zabrał żonę na wyjątkową niespodziankę. Nie wszystkim obserwującym go na Instagramie przypadła ona do gustu.