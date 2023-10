"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie współczują Markowi. Czy nie powiedział za dużo?

Po ostatnim odcinku widzowie w sieci komentują zachowanie Marka i jego mamy, załamując ręce nad jego żoną Kornelią i współczując mu. Internauci piszą o manipulacji emocjonalnej, ale wskazują też, że mężczyzna wyjawia publicznie bardzo dużo intymnych spraw. Widać, że jest w niezakończonej terapii i mu się nieraz "ulewa" przed kamerami to, co powinno być omawiane w zaciszu gabinetu. Na domiar złego Marek jest przekonany, że do tego niezdrowego układu należy włączyć Kornelię.