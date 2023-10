"Ślub od pierwszego wejrzenia". Magda zaniepokojona wyznaniem Krzysztofa. Co powiedział?

- Kobiety czasami mają takie obawy, że nie są jedynymi kobietami w życiu swojego mężczyzny. To może mieć różne przyczyny. Jedną z nich może być to, że mamy jakieś wcześniejsze doświadczenia, czy to wyniesione z poprzednich związków, czy domu rodzinnego, gdy obserwowałyśmy, że albo my nie byłyśmy najważniejsze dla swojego mężczyzny, albo ktoś bliski dla nas nie był - przyznała Zuzanna Butryn.