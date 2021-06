"Ślub od pierwszego wejrzenia": Maciek na romantycznej kolacji. Już nie tęskni za Laurą?

Piąta edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" była pożywką dla tych, którzy są do formuły show sceptycznie nastawieni. Program polega bowiem na tym, że na podstawie opinii ekspertów dobierane są pary, które to poznają się dopiero... na własnym ślubie. Choć to zaskakujące i kontrowersyjne, chętnych nie brakuje. Samemu nie tak łatwo znaleźć miłość, dlatego niektórzy zdają się na telewizyjnych ekspertów.