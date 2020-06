Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał synka. Franek jest uroczym bobasem

Łukasz Kuchta ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " wielokrotnie podkreślał, że marzy nie tylko o poznaniu kobiety swojego życia, ale również o założeniu rodziny. Przed kamerami powtarzał, że jest już gotowy na to, by w pełni wkroczyć w dorosłość, powiedzieć sakramentalne "tak" i zostać ojcem. Z pewnością nie sądził, że tak szybko uda mu się spełnić wszystkie te marzenia.

Do tego, że syn zawładnął jego światem, nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy tylko spojrzeć na to, co Kuchta publikuje na swoim profilu na Instagramie. 30-latek jest zapatrzony w malucha jak w obrazek. Nawet podczas tzw. live'ów z żoną, to on trzyma na rękach i tuli bobasa. Chce zrobić wszystko, by odciążyć Oliwię, która zajmuje się Frankiem przez większość dnia i nadrobić czas, który spędza w pracy.