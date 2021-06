"Ślub od pierwszego wejrzenia": Łukasz nie widuje się z Oliwią. Dzielą ich setki kilometrów

- Niedawno miałem okazję spędzić z Frankiem ponad tydzień i był to na pewno najlepszy tydzień ostatnich miesięcy. Myślałem, że będzie mi ciężko zajmować się samemu rocznym dzieckiem, ale Franek jest tak kochany i grzeczny, że opieka nad nim okazała się czystą przyjemnością. I mamy już zaplanowany kolejny męski tydzień. Mówi się, że faceci to duże dzieci, i to prawda, nadal czuję się jak dziecko. Jednak syn sprawił, że przy nim czuję się jak dojrzały mężczyzna, bo nie ma nic piękniejszego niż uścisk takiego brzdąca, dla którego jest się całym światem - powiedział Kuchta w rozmowie z dziendobry.tvn.pl.