"Ślub od pierwszego wejrzenia". Łukasz odpowiada swoim hejterom

Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta są uznawani za jedną z najsympatyczniejszych par "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Fani programu są spragnieni informacji o nich, a małżonkowie chętnie zdradzają, co u nich słychać. Nagrywają InstaStories, publikują zdjęcia na Instagramie i filmy na YouTube. Ostatnio bohaterowie programu TVN muszą coraz częściej odpierać krytykę pod swoim adresem. Widzowie dokładnie przyglądają się temu, co robią Oliwia i Łukasz, i są gotowi wytknąć im każdy błąd. Tak jak niedawno, gdy fani, w pierwszym opublikowanym przez Kuchtów wideo na YouTube, dostrzegli nieprawidłowo zapiętego synka pary w foteliku samochodowym. Dostało się im też za "zbyt profesjonalne" filmy, które wrzucają do sieci.