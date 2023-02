"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura i Karol w kuchni "Dzień Dobry TVN". Widzowie zachwyceni!

Wzięli udział w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z nadzieją na miłość, ale telewizyjni eksperci nie widzieli szans na związek Laury i Karola. Jak się później okazało, błędnie dobrali im małżonków, co skończyło się fiaskiem eksperymentu w obydwu przypadkach. Uczestnicy piątej edycji sami dostrzegli jednak to, czego nie zauważyli twórcy ślubnego show i zostali parą niedługo po zakończeniu programu. Początkowo trzymali to w tajemnicy, ale dziś nie kryją się już ani ze swoim szczęściem, ani ze swoimi dalekosiężnymi planami.