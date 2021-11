"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia zrobiła się na bóstwo. Uważa, że jest wyjątkowa

Widzowie nie byli jednak zachwyceni zachowaniem Kasi. Wielu z nich komentowało w mediach społecznościowych, że jest dwulicowa i wykorzystuje biednego Pawła do swojej prywatnej gry. Jedna z teorii zakłada, że Kasia nie poszła do telewizji, by znaleźć miłość, ale by odegrać się na byłym partnerze.