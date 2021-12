"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia chce alimenty od Pawła?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, który wzbudza wiele emocji już od kilku lat. Uczestnicy, którzy chcą zmienić swój stan cywilny, są dobierani w pary przez grono ekspertów, które decyduje o tym, kto z kim ma szansę stworzyć udane małżeństwo. Dobrani w pary spotykają się po raz pierwszy na własnym ślubie, a później jadą w podróż poślubną, by wreszcie wrócić do codzienności. Towarzyszą im kamery, a eksperci służą dobrą radą.