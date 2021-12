"Ślub od pierwszego wejrzenia TVN. Kasia i Paweł miesiąc od decyzji. Czy widzowie mieli rację?

Kolejny sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już za nami. Finałowe decyzje to jednak nie wszystko, co czekało na widzów w ostatnim odcinku. Mogliśmy zobaczyć również, jak pary radzą sobie po miesiącu od podjęcia decyzji. Co do jednego fani byli zgodni... i mieli rację.