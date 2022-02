"Ślub od pierwszego wejrzenia". Karol odpowiada na pytania o Laurę. Jedno go zdenerwowało

Przypomnijmy, że eksperci "Ślubu od pierwszego wejrzenia" sparowali Karola z Igą, a Laurę z Maciejem. Obie decyzje były totalnie nietrafione, co było wiadome jeszcze przed finałem programu. W pytaniach do Karola na Instagramie powtarzała się kwestia rozwodu. Mężczyzna zdradził, że Laura ma to już za sobą i nie utrzymuje kontaktu z Maciejem. Karol jednak nadal nie uwolnił się od Igi.