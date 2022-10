"Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna wciąż jest z Przemkiem? Podsyciła domysły fanów

Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mają sporo wątpliwości co do dopasowania tej pary. Na ekranie Justyna zdaje się być kontrolująca i dominująca, a Przemek okazuje jej dużo cierpliwości i wyrozumiałości. Czy taki układ funkcjonuje w rzeczywistości i każdy jest z niego zadowolony? Właśnie odpowiedzi na to pytanie poszukują fani programu.