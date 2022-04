Julia zabrała głos na temat rzekomego rozstania. Ucięła plotki

Wszystko zmieniło się, kiedy Tomasz postanowił "mówić, co myśli". Nie krył na przykład, co przeszkadza mu w wyglądzie młodej żony. Próby wyjaśnień jego zawiłych komentarzy sprawiały, że tylko się pogrążał. Julia czuła, że jest nieatrakcyjna dla męża i to podkopywało jej pewność siebie, Tomasz ubolewał zaś nad tym, że żona go nie rozumie.