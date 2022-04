Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozkwita w nowym związku. Pokazała piękny prezent od ukochanego

Julia Gołębiowska w 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" została dobrana przez ekspertów z Tomaszem Jochymskim. Szybko okazało się, że nie łączy ich nic poza wykonywaniem tego samego zawodu. Poza tym mężczyzna krytykował wygląd swojej żony, twierdząc, że gdyby schudła, to ich relacja by się polepszyła. Nic dziwnego, że to małżeństwo skończyło się na telewizyjnym eksperymencie.