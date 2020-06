"Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna od dawna wiedziała, że Adam zostanie ojcem

"Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa. Uczestnicy programu założyli rodziny

"To, że Adam zostanie tatą to ja wiedziałam wcześniej, dużo wcześniej" - powiedziała Joanna. "Dość dawno to było, ale uprzejmie mi ktoś doniósł - screen na Messengerze" - dodała Lazar. I choć ta wiadomość mogła być dla uczestniczki show krzywdząca i szokująca, ona sama twierdzi, że nie dotknęło jej to w żaden sposób. "To jest jego wybór, jego życie i tyle".