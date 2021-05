"Ślub od pierwszego wejrzenia". Internauci nie zostawili suchej nitki na Idze

"Ej, ta Iga to jakieś nieporozumienie!!! Dobrze ona się czuje? Takiego fajnego faceta ma za męża a nic nie docenia", "Iga zachowanie bardzo niepoważne względem Karola, który sobą coś reprezentuje", "Męża to Iga w Polsce już nie znajdzie", "Hipokryzja uczestniczki przeszła najśmielsze oczekiwania. Kłamie bez zająknięcia. Chyba zapomniała o tym co kamery nagrały. Raptem biedna i poszkodowana", "Pewna pani nadawałaby się do roli w horrorze psychologicznym i nie jako ofiara" – napisali m.in.