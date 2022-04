Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zabrała głos po rozwodzie. "Karol pokazał swoją inną stronę"

Iga i Karol to jedna z największych pomyłek ekspertów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestnicy, którzy mieli stworzyć idealne małżeństwo, dość szybko doszli do wniosku, że znacznie lepiej będzie im żyć osobno. Nieustanne kłótnie i awantury przed kamerami tylko utwierdzały ich w przekonaniu, że im szybciej zdecydują się na rozwód, tym lepiej. Mimo że oboje już dawno ułożyli sobie życie bez siebie, Iga co rusz wraca do tego, co wydarzyło się w programie. Tak jak ostatnio.