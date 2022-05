"Ślub od pierwszego wejrzenia": To koniec ich małżeństwa? "Nawet się z tym zbytnio nie kryjecie"

"Twój chłopak jest na ten moment osobą publiczną, bo występuje w programie jako mąż innej kobiety. Jakby się nie pojawiały te dwuznaczne zdjęcia, to nikt by nie robił dramy. A że program jest popularny, to nie dziwne, że ludzie łatwo do tego doszli, bo się nawet z tym zbytnio nie kryjecie" - podsumowała fanka show.