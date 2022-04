"Ślub od pierwszego wejrzenia". Mąż w końcu zaczął się o nią starać? Wystarczył jeden gest

Jak widać, mężczyzna wziął sobie te słowa do serca, bo już w kolejnym odcinku wrócił do domu z jedną różą. Zdradził, że po pracy wpadł jeszcze do rodziców, a pod ich domem była kwiaciarnia, więc akurat przypomniał sobie o prezencie dla żony. Agnieszka była tym małym gestem wniebowzięta.