"Ślub od pierwszego wejrzenia". Córka daje jej w kość. Agnieszka jest wyczerpana

"Mamy, których dzieci nie śpią w ciągu nocy wiedza, co mówi to zdjęcie…Kocham być mamą, ale są noce kiedy rzeczywistość przerasta oczekiwania… zastanawiam się skąd organizm bierze rano energię na działanie na pełnych obrotach. Antosia w żłobku śpi po 2-3h, a w domu w nocy hmmm troszkę gorzej. [...] przeważnie co godzinę daje o sobie znać, popłakuje lecz się nie budzi. Czasem potrzebuje przytulenia, czasem smoczka, nieraz łyk wody/mleczka i śpi dalej, a czasem nic jej nie pomaga. Próbowaliśmy już różnych specjalistów, porad itd… i podobno taki urok Antosi… i czekamy na noc kiedy zmieni się to o 180 stopni" - napisała Agnieszka na swoim profilu na Instagramie.