Smutne słowa Marty ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". "To jest takim kamykiem w bucie"

- Na pewno jestem taką wrażliwą kobietą i potrzebuję uwagi. Tego mężczyzny gdzieś tam mi brakuje i to jest takim kamykiem w bucie. Staram się doceniać to, co mam, to nie jest prawda, że jak ktoś ma dziecko, to już jest spełniony na amen i niczego mu w życiu nie brakuje. Mi bardzo brakuje związku i bardzo brakuje uczucia - powiedziała.