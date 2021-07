To nie są jej prawdziwe włosy. Wcześniej o tym nie mówiła

Anita Szydłowska jest uznawana za jedną z najsympatyczniejszych bohaterek "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestniczka nie tylko rozsądnie podeszła do miłosnego eksperymentu, ale również nie poddała się, gdy w jej związku z Adrianem pojawił się poważny kryzys. Dziewczyna jest też aktywna na Instagramie, gdzie pokazuje, jak dziś wygląda jej małżeńskie życie. Jak każda kobieta, od czasu do czasu, lubi też pochwalić się w sieci swoim wyglądem i zdradzić kilka urodowych trików, które stosuje na co dzień.