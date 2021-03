Opowiedziała, jak wyglądają kulisy "Ślubu od pierwszego wejrzenia". "Produkcja dba o szczegóły"

Anita Szydłowska opowiada o kulisach "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Okazało się, że uczestnikom odbierane są komórki, żeby wszystko utrzymać w tajemnicy. "Wiele osób zastanawia się, jak to w ogóle jest możliwe, żeby utrzymać w tajemnicy do końca, kim jest ta druga osoba? Produkcja dba o szczegóły i już dużo wcześniej odbierane są telefony komórkowe, tak aby nie mieć szans, aby ktoś z gości przekazał jakieś przecieki. Pamiętam, że podpisując dokumenty USC kartka z danymi i podpisem męża leżała na wyciągnięcie ręki, odwrócona. Wystarczyło tylko podglądnąć, ale to nie byłoby już to samo!" - zdradziła.