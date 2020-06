Anita szykuje się do drugiego porodu. Skutecznie ukryła ciążowy brzuszek

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie zamierza chwalić się światu drugą ciążą. Jest znacznie bardziej powściągliwa i dba o to, by nawet skrawek ciążowych krągłości nie trafił przypadkowo do sieci. Najnowsze zdjęcie jest tego najlepszym dowodem.

Anita Szydłowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wkrótce znów zostanie mamą (Instagram)