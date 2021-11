"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita pisze o nudzie. To nie pierwsza szpila pod adresem produkcji

Anita i Adrian to małżonkowie dobrani przez ekspertów w 3. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dla wielu szukających w programie miłości są wzorem i żywym dowodem na to, że ten eksperyment naprawdę może się udać. Para jest ze sobą od czasu telewizyjnego ślubu w 2018 r. i do tej pory doczekała się dwójki pociech.