Adrian przeszedł przeszczep włosów. Pochwalił się efektami

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak to uczestnicy, dla których udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" zakończył się szczęśliwie. Jako nieznajomi pobrali się na oczach milionów widzów, a po pewnym czasie, zgodnie z założeniem programu, naprawdę się w sobie zakochali. Pod koniec edycji ogłosili swoje zaręczyny (mimo że w świetle prawa byli już małżeństwem), a na początku czerwca 2019 r. oznajmili, że na świat przyszedł ich upragniony potomek. Teraz para spodziewa się drugiego dziecka. Sielanka? Nie do końca. Było coś, co spędzało Adrianowi sen z powiek.