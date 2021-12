"Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta podjęła kluczową decyzję. Reakcja Roberta? Bezcenna!

- Co będzie dalej? Ja jestem na wypowiedzeniu do końca czerwca i od lipca będę wolna. Zamierzam się przeprowadzić. Wypowiedzenie złożyłam pod koniec maja. Wahałam się, czy już, czy jeszcze może kilka miesięcy popracuję. Ale w te ostatnie dni maja mówię: "dobra, raz się żyje". Papiery na stół, podpisałam i tyle. Jak zareagował Robert? Myślałam, że się ucieszy, a on tylko zapytał: "a to jeszcze czerwiec?". Dla niego te 30 dni to jeszcze za dużo - mówiła wyraźnie szczęśliwa Aneta.