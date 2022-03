"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka złamała umowę z TVN? "Chętnie podzielę się szczegółami"

29-letnia Agnieszka oraz 27-letni Kamil poznali się w dniu swojego ślubu i choć nie wiedzieli o sobie niczego, to od razu przypadłi sobie do gustu. Bez najmniejszych oporów już na weselu pozwalali sobie na czułe gesty, tak jakby znali się od lat. Szybko doszli też do porozumienia w kwestii wspólnej przyszłości. Aga postanowiła na jakiś czas opuścić rodzinny Białystok i wprowadzić się do świeżo poślubionego męża we Włocławku.