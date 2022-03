Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wciąż jest żoną? Wystarczyło jedno ujęcie

Ta dwójka od razu przypadła sobie do gustu. Bez najmniejszych oporów już na weselu pozwalali sobie na czułe gesty, tak jakby znali się od lat. Szybko doszli też do porozumienia w kwestii wspólnej przyszłości - kobieta postanowiła na jakiś czas opuścić swoje mieszkanie w Białymstoku i wprowadzić się do świeżo poślubionego męża we Włocławku.