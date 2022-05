"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka znów powiedziała za dużo. "Mylę się milion razy"

"Mam milion wad, dla każdego są one inne. Jedni mówią, że jestem sztuczna, drudzy że prosta, kolejni że cicha szara myszka, następni że brzydka. (...) Byłam sobą, jestem sobą i będę sobą. Tak, umiem się 'dostosować', ale wciąż jestem sobą i wszystko dzieje się w moich granicach komfortu, rozsądku, bo jak w coś wchodzę, to na 100 proc. Daję z siebie wszystko, żeby nie żałować, że nie spróbowałam. Jestem skłonna obrócić życie o 180 stopni, jeśli wiem, że inaczej się nie da. I mylę się milion razy. Nie zawsze wychodzę na tym dobrze, ale wiem, że ja ze swojej strony zrobiłam wszystko, by spróbować. Nic nie dzieje się bez przyczyny" - napisała na Instagramie.