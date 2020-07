"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek opowiedzieli o pierwszych trudnościach

"Ślub od pierwszego wejrzenia" już od samego początku emisji wzbudzał ogromne emocje. Program łączył w pary kompletnie sobie obcych ludzi, którzy poznawali się dopiero na ślubnym kobiercu i w ten sposób rozpoczynali wspólne życie. Niektórzy szybko dochodzili do wniosku, że pary stworzone przez ekspertów nie są tym, czego szukali. Innych połączyło uczucie i postanowili pozostać w małżeństwie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" połączył na zawsze kilka par, które zdecydowały się pozostać w małżeństwie. W ostatniej edycji sympatię widzów szybko zyskali Agnieszka i Wojtek. Oni sami również szybko dostrzegli, że są świetnie dobrani i walczyli o tę relację. Choć postawiono ich w nie do końca komfortowej sytuacji, szybko potrafili odnaleźć wspólny język.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa. Uczestnicy programu założyli rodziny

Idealne pary nie istnieją i choćby twórcy programu bardzo tego chcieli, Agnieszka i Wojtek również takiej pary nie stworzyli. Tuż po zakończeniu nagrywek do show, w ich wspólnym życiu zaczęły piętrzyć się problemy. Po przeprowadzce do Krakowa świeżo upieczona żona miała problem ze znalezieniem pracy, a charakter nie pozwalał jej bezczynnie siedzieć w miejscu. Wciąż czekała na męża, by móc z nim aktywnie spędzać czas.